Фицо обвинил Зеленского в отправке ему протокола несостоявшейся встречи с требованиями

Фицо: Зеленский прислал протокол еще не состоявшейся встречи с требованиями

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что тот прислал ему протокол еще не состоявшейся встречи, где хотел получить гарантию поддержку членства Украины в НАТО. Трансляция заседания партии SMER велась на странице политика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Словацкий премьер заявил, что предлагал Зеленскому встретиться 21 января в Давосе, чтобы обсудить ситуацию с транзитом газа через украинскую территорию после приостановки.

По словам Фицо, Зеленский тем самым дал понять, что не собирается менять решение относительно транзита. «Знаете, что он сделал? Зеленский прислал мне протокол встречи, который я должен был подписать. Встречи еще не произошло, а уже был протокол этой встречи», — сказал политик.

Он добавил, что в протоколе было написано «все то, что мы сделаем для Украины», включая поддержку членства в НАТО, однако о газе там речи не шло.

Ранее Фицо заявил, что угроза снятия европейских санкций с России может изменить позицию Зеленского по транзиту газа через территорию Украины.