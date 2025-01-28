Премьер Словакии предложил способ надавить на Зеленского

Фицо: Угроза снятия санкций с России может изменить позицию Зеленского по газу

Угроза снятия европейских санкций с России может изменить позицию президента Украины Владимира Зеленского по транзиту газа через территорию его страны. Способ надавить на украинского лидера предложил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает портал Teraz.

«Это язык, который Зеленский понимает. Он знает, что если мы прекратим все санкции против России, то он рискует не получить от ЕС ни одного евро», — заявил премьер Словакии.

27 января стало известно, что Еврокомиссия продолжит переговоры с Украиной о транзите газа в Европу и привлечет к ним Венгрию и Словакию.

Позднее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не позволит Украине затянуть возобновление транзита газа из России. Он также сообщил о существовании возможностей надавить на Киев.