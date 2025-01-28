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09:26, 28 января 2025Мир

Госдеп призвали соблюдать отказ от программ равенства и инклюзивности

WSJ: Госдеп вынужден следовать курсу Трампа на отмену программ по инклюзивности
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Госдепартамент США вынужден следовать курсу президента Дональда Трампа на отмену программ по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности в ведомствах. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на директиву.

Согласно директиве по связям с общественностью, Госдеп должен в своих публикациях следовать приоритетам Трампа, включающим упразднение программ по обеспечению инклюзивности в государственных структурах. В рамках этих программ чиновники должны были следить в том числе за искоренением дискриминации по половому и расовому признакам.

По данным издания, на этом фоне служащие Госдепа запросили отдельное разрешение на публикацию публичных заявлений по случаю месяца истории чернокожих в США, который отмечается в феврале. В обращении также запрашивалось право на упоминание других «месяцев наследия и памятных мероприятий».

Ранее Трамп подписал четыре указа о реформировании американской армии, в том числе указ об отмене программ по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности в армии.

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