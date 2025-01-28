Госдума обязала дома больше собирать на капремонт

Госдума приняла закон об увеличении собираемости взносов на капремонт до 60 %

Дома в России обязали собирать больше денег на капремонт. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон об увеличении собираемости таких взносов до 60 процентов, пишет РИА Новости.

По новым нормам установленный Жилищным кодексом РФ уровень собираемости взносов на капитальный ремонт поднимут с 50 до 60 процентов для тех домов, которые откладывают эти средства на специальный счет. Мера должна помочь собирать достаточно средств, чтобы вовремя проводить необходимые ремонтные работы в здании.

«Сейчас, если владельцы специального счета и собственники помещений в МКД не принимают никаких мер по повышению собираемости взносов, фонд капитального ремонта со специального счета переходит на счет регионального оператора, и уже оператор обеспечивает собираемость. Это происходит при падении собираемости взносов на капитальный ремонт ниже 50 процента от начисленных», — пояснил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.