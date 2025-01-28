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14:06, 28 января 2025Бывший СССР

Готовящиеся к передаче Украине самолеты назвали вполне сбиваемыми

Военный эксперт Дандыкин назвал Mirage 2000-5 вполне сбиваемыми
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Французские истребители Mirage 2000-5, которые планируют передать Украине, являются самолетами вчерашнего дня, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это истребители того же плана, что F-16, четвертого поколения, то есть вполне себе сбиваемые. Они очень похожи на американский вариант, только у F-16 один двигатель, а у французских самолетов два. Это самолеты вчерашнего дня», — сказал Дандыкин.

По его словам, Mirage 2000-5 заметно уступают российским Су-35, Су-57, поэтому не создадут больших проблем для российских военных. Он добавил, что Франция приняла решение передать эти истребители Украине, потому что их не жалко отдать.

«Посмотрим, что будет дальше. Но, после того как Украина получила F-16, ситуация особенно не изменилась, в воздушный бой украинские военные не ввязываются. Использовать французские истребители будут так же, в качестве носителей для крылатых ракет класса "воздух — земля"», — заключил собеседник «Ленты.ру».

О передаче истребителей Украина и Франция говорили еще в ноябре 2024 года. Тогда французский лидер Эммануэль Макрон обещал ускорить передачу самолетов. Теперь о намерении отправить Киеву Mirage 2000-5 заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

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