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16:07, 28 января 2025Экономика

Пожилая россиянка едва не осталась без жилья из-за аферистов

В Иркутске пенсионерка едва не лишилась квартиры из-за мошенников
Виктория Клабукова

Фото: Unsplash

В Иркутске мошенники едва не лишили пенсионерку жилья. С каким уловом аферистам удалось уйти, передает пресс-служба местного управления МВД.

Злоумышленники связались с 75-летней россиянкой по телефону. В звонке они представились соцработниками и уведомили женщину о необходимости сделать перерасчет пенсии. Якобы для записи в электронную очередь потребовался страховой номер иркутянки — горожанка, ничего не подозревая, продиктовала его по телефону.

Следом женщине позвонили из банка — лжесотрудник организации заявил, что благодаря доверчивости пенсионерки неизвестные получили доступ к ее счетам и оформили на ее имя девять кредитов. Для защиты сбережений «банкир» порекомендовал перевести средства на «безопасный счет». Не усомнившись в словах «доброжелателя» россиянка отдала мошенникам порядка 1,5 миллиона рублей из личных накоплений.

Аппетиты мошенников только росли. Вслед за банковскими вложениями они решили выманить у горожанки еще и квартиру. Для того, что убедить пенсионерку расстаться с жилплощадью, махинаторы сообщили, что квартиру выставили на продажу третьи лица. Остаться с жильем, по их словам, можно, опередив преступников и проведя «фиктивную» сделку. Однако здесь у пенсионерки закрались сомнения, и она обратилась в полицию.

Куда больший урон аферисты нанесли жительнице Севастополя. Под предлогом помощи следствию они выманили у пенсионерки две квартиры и 13 млн рублей.

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