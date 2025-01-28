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14:49, 28 января 2025Бывший СССР

Кабмин Украины уволил заместителя министра обороны

Мельничук: Кабмин Украины уволил замминистра обороны Клименкова
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Drop of Light / Shutterstock / Fotodom

Кабинет министров Украины уволил заместителя главы министерства обороны Дмитрия Клименкова с должности. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Клименков был назначен на эту должность 5 октября 2023 года, до этого он занимал должность первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины и был коммерческим директором «Укртрансгаза».

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал увольнения в структуре его ведомства, включая Клименкова. Помимо этого, планируется уволить директора агентства по оборонным закупкам Марину Безрукову. Причиной этого решения называются постоянные «сливы» данных о закупках ведомства в период конфликта.

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