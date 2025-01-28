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10:36, 28 января 2025Мир

Кандидат в канцлеры Германии выступила против отправки немецких военных на Украину

Вагенкнехт: Германия не должна размещать своих военных на Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Германия не должна размещать своих военных на Украине в качестве миротворцев после прекращения конфликта. Об этом заявила кандидат на пост канцлера Германии и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», сообщает Financial Times.

По словам Вагенкнехт, ФРГ «не может серьезно разместить» свои войска на границе с Россией, учитывая ее историю, так как во Второй мировой войне СССР потерял более 20 миллионов граждан.

«Нам нужны там войска ООН, но они должны поступить от держав, которые сейчас выступили посредниками в войне», — призвала кандидат в канцлеры.

Под государствами-посредниками она подразумевала Бразилию, Китай и Турцию.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал стремление европейских стран отправить миротворцев на Украину, назвав подобные планы несерьезными.

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