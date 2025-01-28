Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:39, 28 января 2025Ценности

Ким Кардашьян начала продавать дырявые трусы в честь Дня святого Валентина

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: skims.com

Бренд нижнего белья Skims, принадлежащий американской телезвезде Ким Кардашьян, представил дырявые трусы в честь Дня святого Валентина. Товар появился на сайте марки.

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020
Грудь напоказ и рыбья чешуя. Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Грудь напоказ и рыбья чешуя.Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
6 июля 2021

Речь идет о трусах-стрингах с вырезом в виде сердца, которые начали продавать в преддверии Дня всех влюбленных за 28 долларов (2739 рублей). Отмечается, что белье представлено в ассортименте бренда в трех цветах: белом, черном и розовом. Покупателям также доступен бюстгальтер с аналогичным дизайном.

Ранее в январе Ким Кардашьян пожертвовала нижнее белье пострадавшим от пожара в Лос-Анджелесе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о начале переговоров с Украиной

      Путин высказался об участии Зеленского в переговорах по Украине

      Мэр российского города пожаловался на загадивших администрацию ворон

      Раскрыто эффективное и дешевое средство от пятен на коврах

      Путин заявил об уговорах Запада продолжать конфликт на Украине

      Молодой человек пнул кролика и попал в тюрьму

      В ЕС захотели ускорить процесс принятия Украины

      Путин назвал условия и сроки окончания СВО

      Известная телеведущая рассказала о жизни после новостей о подготовке расправы над ней

      Создан аккумулятор на основе грибов и сахара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше