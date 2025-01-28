Ким Кардашьян начала продавать дырявые трусы в честь Дня святого Валентина

Бренд нижнего белья Skims, принадлежащий американской телезвезде Ким Кардашьян, представил дырявые трусы в честь Дня святого Валентина. Товар появился на сайте марки.

Речь идет о трусах-стрингах с вырезом в виде сердца, которые начали продавать в преддверии Дня всех влюбленных за 28 долларов (2739 рублей). Отмечается, что белье представлено в ассортименте бренда в трех цветах: белом, черном и розовом. Покупателям также доступен бюстгальтер с аналогичным дизайном.

Ранее в январе Ким Кардашьян пожертвовала нижнее белье пострадавшим от пожара в Лос-Анджелесе.