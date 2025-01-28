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17:03, 28 января 2025Культура

Коллективу «Ленкома» представили новое руководство

Актерам театра «Ленком» представили новых руководителей Панкова и Берестова
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Президент Московского государственного театра «Ленком» Марк Варшавер представил коллективу новых руководителей — худрука Владимира Панкова и директора Дмитрия Берестова. Об этом сообщает ТАСС.

Варшавер назвал Панкова замечательным режиссером. Сам Панков обратился к сотрудникам «Ленкома» с приветственным словом, сделав прямо на сцене рандат — элемент, известный в народе как «колесо».

«Есть традиция: если заходить, то только так. Я пришел не обслуживать, а служить. Поэтому хочется с каждым из вас пообщаться, добиться человечности, ведь театр — это про человека», — заявил он.

Ранее стало известно, что в «Ленкоме» появятся должности президента и худрука.

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