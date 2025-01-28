Малышева назвала два важных постельных правила

Врач Гандельман посоветовал заправлять постель утром, чтобы легче засыпать

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали, как правильно заправлять кровать. Выпуск, в котором специалисты назвали два важных постельных правила, доступен на сайте телеканала.

Гандельман посоветовал заправлять постель утром, чтобы легче засыпать вечером. По его словам, когда человек разбирает постель перед сном, в его организме начинает вырабатываться мелатонин. «Наш организм знает, что мы готовимся ко сну», — отметил врач.

Продеус, в свою очередь, подчеркнул, что не следует заправлять кровать сразу же после пробуждения, так как постоянная влажная и безвоздушная среда, а также оставшиеся в постели частички кожи позволяют размножаться пылевым клещам. Чтобы этого не происходило, добавил иммунолог, нужно проветривать постель. «Встали, все раскрыли, разложили. Позавтракали, все сделали, вернулись одеваться, заправили кровать», — объяснила Малышева.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о том, что кровать нужно заправлять сразу после того, как человек проснулся. Он заявил, что нужно дать испариться влаге, чтобы вредители не размножались.