Легендарную «Мону Лизу» перенесут в другое место

Картина «Джоконда» Леонардо да Винчи будет выставляться в отдельном зале Лувра

Знаменитая картина «Джоконда», известная также под названием «Мона Лиза», кисти великого Леонардо да Винчи будет выставляться в отдельном зале. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщил глава государства, рассказывая о предстоящей реставрации Лувра, один из его символов переместят из привычного места.

«Мона Лиза будет выставляться в отдельном зале, с отдельным входом, который будет разделять ее от остальной экспозиции», — заявил Макрон.

Ранее стало известно, что во Франции предложили повысить стоимость билетов в Лувр для посетителей не из Евросоюза.