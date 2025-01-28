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20:09, 28 января 2025Культура

Легендарную «Мону Лизу» перенесут в другое место

Картина «Джоконда» Леонардо да Винчи будет выставляться в отдельном зале Лувра
Андрей Шеньшаков

Фото: Noemie Olive / Reuters

Знаменитая картина «Джоконда», известная также под названием «Мона Лиза», кисти великого Леонардо да Винчи будет выставляться в отдельном зале. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщил глава государства, рассказывая о предстоящей реставрации Лувра, один из его символов переместят из привычного места.

«Мона Лиза будет выставляться в отдельном зале, с отдельным входом, который будет разделять ее от остальной экспозиции», — заявил Макрон.

Ранее стало известно, что во Франции предложили повысить стоимость билетов в Лувр для посетителей не из Евросоюза.

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