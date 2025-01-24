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21:12, 24 января 2025Культура

Билеты в Лувр станут дороже для посетителей не из ЕС

Во Франции предложили повысить стоимость билетов в Лувр для посетителей не из ЕС
Андрей Шеньшаков

Фото: Ludvig Thunman / Globallookpress.com

Министр культуры Франции Рашида Дати решила повысить стоимость входных билетов в легендарный Лувр для посетителей из стран, не входящих в Евросоюз. Об этом она сообщила в эфире телеканала BFMTV.

Дати заявила, что новые тарифы могут начать действовать с 1 января 2026 года. Какие именно расценки подразумеваются, министр не сообщила. На данный момент полная стоимость билета, согласно данным на сайте музея, составляет 22 евро.

Известно, что в 2024 году из 8,7 миллиона посетителей одного из главных символов Франции примерно 77 процентов были иностранцами, 23 процента — гражданами США.

Ранее стало известно. что Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания.

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