В Париже износился Лувр

Parisien: Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания

Парижскому Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания. Об этом сообщает издание Parisien со ссылкой на конфиденциальное послание директора музея Лоранс Де Кар министру культуры Франции Рашиде Дати.

В записке говорится об «увеличении урона» музею, о необходимости проведения масштабных работ и о «тревожном уровне обветшания» здания. Среди проблем Лувра — угроза проникновения воды в здание, а также риск навредить работам из-за резкого перепада температур.

Директор Лувра обратила внимание на прилегающую территорию — по ее словам, та требует переосмысления. Так, расположенная у музея пирамида затрудняет нахождение у культурного учреждения в жаркие дни, а сам музей отрезан от городского транспорта, отметила она.

Де Кар указала и на недостаток мест отдыха для гостей Лувра. Как отмечает издание, музей перегружен посетителями: при норме в четыре миллиона посетителей в год Лувр посещают до 8,7 миллиона человек — он является самым посещаемым в мире.

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