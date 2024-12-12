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16:45, 12 декабря 2024Экономика

В Москве начали восстанавливать сталинские высотки

Собянин: в столице начали восстанавливать семь сталинских высоток
Мария Черкасова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве начали восстанавливать исторический облик сталинских высоток, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что «сталинки» — одни из самых узнаваемых зданий в городе. Работы ведутся или планируются пока в трех из них. Так, уже были отреставрированы жилые корпуса сталинской высотки на площади Красных Ворот. Был расчищен и частично восстановлен лепной декор, установлены деревянные поручни балконного ограждения и штукатурный слой, зданию вернули изначальный цвет, воссоздали окна с латунной фурнитурой и балюстраду кровли. Кроме того, на фасады и проездные арки вернули светильники 50-х годов, воссозданные по архивным материалам. В скором времени реставраторы завершат работы в подъездах, где сохранился лепной декор, метлахская плитка, металлические ограждающие решетки.

Главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова на Воробьевых горах ждет реставрация звезды, установленной на 50-метровом шпиле. Отмечается, что ее будут реставрировать без демонтажа, на высоте больше 230 метров. Что касается здания МИД, его ждет новый этап реставрации, когда будет расчищен фасад его центральной части и двух пристроек. Также специалисты приведут восстановят исторический облик окон и дверей и займутся интерьерами в одной из пристроек.

Ранее в городе Кириллове Вологодской области отреставрировали древний храм, который частично сгорел 200 лет назад. В храме сохранился подлинный иконостас 1595 года, а также первоначальные тябла и царские врата.

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