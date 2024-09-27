Сгоревший 200 лет назад древний храм отреставрировали в российском городе

Сгоревший 200 лет назад древний храм в Кириллове отреставрировали

В городе Кириллове Вологодской области отреставрировали древний храм, который сгорел 200 лет назад. Об этом сообщается на сайте Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

По словам генерального директора музея-заповедника Михаила Шаромазова, в храме сохранился подлинный иконостас 1595 года, а также первоначальные тябла и царские врата.

«По нашим данным, последняя служба в этом храме проходила в XIX столетии. После того как в церкви случился пожар, а в монастыре на тот момент не имелось достаточных средств на строительные работы, молебны были прекращены», — рассказал Шаромазов.

Отмечается, что первую Божественную литургию провел наместник Кирилло-Белозерского монастыря игумен Анастасий (Додарчук). «Впервые за долгие годы в этом храме служится Божественная литургия — это поистине историческое событие», — подчеркнул он.

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