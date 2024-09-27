Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:12, 27 сентября 2024Моя страна

Сгоревший 200 лет назад древний храм отреставрировали в российском городе

Сгоревший 200 лет назад древний храм в Кириллове отреставрировали

Фото: Наталья Волкова / Фотобанк Лори

В городе Кириллове Вологодской области отреставрировали древний храм, который сгорел 200 лет назад. Об этом сообщается на сайте Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

По словам генерального директора музея-заповедника Михаила Шаромазова, в храме сохранился подлинный иконостас 1595 года, а также первоначальные тябла и царские врата.

«По нашим данным, последняя служба в этом храме проходила в XIX столетии. После того как в церкви случился пожар, а в монастыре на тот момент не имелось достаточных средств на строительные работы, молебны были прекращены», — рассказал Шаромазов.

Материалы по теме:
Резонанс души. На Руси дерево использовали для переговоров с духами. Как из него создавались архитектурные шедевры?
Резонанс души.На Руси дерево использовали для переговоров с духами. Как из него создавались архитектурные шедевры?
6 августа 2021
Первая столица Руси, Труворово городище и соль земли. Чем удивят россиян самые красивые деревни страны?
Первая столица Руси, Труворово городище и соль земли.Чем удивят россиян самые красивые деревни страны?
10 декабря 2021

Отмечается, что первую Божественную литургию провел наместник Кирилло-Белозерского монастыря игумен Анастасий (Додарчук). «Впервые за долгие годы в этом храме служится Божественная литургия — это поистине историческое событие», — подчеркнул он.

В июне в Перми показали самый старый самовар в России.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Уже была одна такая страна. Теперь ей очень тяжело». В России ответили на призыв Узбекистана «заниматься своими делами»

      В российском зоопарке рассказали о подготовке манулов к зиме

      У российского космонавта появился вопрос к инопланетянам

      ФСБ предостерегла россиянина от связи с украинской организацией ради денег

      Зеленский пригласил Трампа на Украину

      Отказавшей в посадке россиянину авиакомпании пригрозили штрафом в полмиллиона рублей

      Названы самые популярные регионы для летнего отдыха в России

      В США назвали одного из организаторов визита Зеленского в Пенсильванию

      Создатель затонувшего батискафа предвидел свою гибель на дне океана и рисковал ради славы

      Российская преподавательница выманила деньги у шести иностранных студентов и попалась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше