Самый старый самовар в России показали в Перми

В Пермском музее показали самый старый самовар в России

Самый старый самовар в России показали в Пермском музее. Соответствующий материал публикует издание «Родина».

На размещенном снимке представлен самовар золотого цвета, декорированный многочисленными узорами. Отмечается, что Демидовский самовар датируется 1753 годом.

По словам владельца музея Вячеслава Шембека, его коллекция насчитывает более сотни таких изделий. «К сожалению, места не хватило все показать, но стремлюсь расширять экспозицию», — уточнил он.

При этом эксперт подчеркнул, что подобных изделий в стране сохранилось всего семь штук. Установить личность мастера, производившего такие самовары, не удалось.

В мае необычный клад обнаружили в российском городе. Специалисты нашли древние ценности в Пскове во время археологических раскопок у православного храма, внесенного в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО. Находку, состоящую из 17 серебряных монет, сделали внутри сгоревшей постройки в Среднем городе.