Легендарный инвестор предупредил о пузыре искусственного интеллекта

Рэй Далио: Ситуация с ИИ стала напоминать историю с пузырем доткомов

Энтузиазм инвесторов по поводу искусственного интеллекта спровоцировал «пузырь» на американских акциях, который напоминает нарастание краха доткомов на рубеже тысячелетий. Об этом заявил легендарный инвестор-миллиардер Рэй Далио. Его процитировало издание Financial Times.

По его словам, «цены достигли высокого уровня и в то же время существует риск изменения процентной ставки, и эта комбинация может проколоть пузырь». Как полагает Далио, имеет место крупная новая технология, которой предстоит изменить мир и стать очень успешной. Однако порой это путают с успешной инвестицией.

В то же время Далио признал, что государственная поддержка разработчиков искусственного интеллекта была неизбежна, учитывая важность победы в глобальной гонке, даже если она будет достигнута за счет прибыли.

Ранее сообщалось, что самая дорогая компания мира Nvidia начала восстанавливать позиции на фондовом рынке, после того как ее акции упали на 17 процентов. Поводом для обрушения оказались результаты китайского стартапа в области искусственного интеллекта DeepSeek, чья модель R1 показала себя не хуже, чем последняя версия O1 от американской OpenAI.