Акции самой дорогой компании мира перешли к росту

Акции Nvidia на премаркете растут на пять процентов после обрушения накануне

Самая дорогая компания мира Nvidia восстанавливает свои позиции на фондовом рынке. После обрушения ее акций накануне на 17 процентов на премаркете во вторник, 28 января, растут в диапазоне пяти процентов, свидетельствуют данные NASDAQ.

Поводом для обвала стали результаты китайского стартапа в области искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek, представившего модель R1. По предварительным отчетам, она оказалась не хуже, чем последняя версия O1 от американской OpenAI, однако создать модель удалось гораздо дешевле и без использования последнего поколения чипов.

Такой результат поставил под вопрос необходимый размер инвестиций в оборудование для ИИ, ожидание которых и привело к беспрецедентному росту капитализации Nvidia. Вместе с лидером отрасли падали и другие компании из цепочки, задействованной в ИИ, а состояние 500 самых богатых людей на планете рухнуло на 108 миллиардов долларов

Однако позднее глава OpenAI Сэм Альтман, назвав результат китайского стартапа впечатляющим, особенно с точки зрения того, что они могли сделать за эту цену, пообещал вскоре выпустить значительно более качественные модели.

Президент США Дональд Трамп, серьезно относящийся к ИИ, также не увидел в появлении DeepSeek ничего страшного, подчеркнув, что потеря технологического лидерства стране не грозит, а если появилась возможность идти вперед быстрее и дешевле, то это даже лучше. Таким образом, инвесторы могли посчитать продажи акций Nvidia накануне паническими.