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14:50, 28 января 2025Экономика

Акции самой дорогой компании мира перешли к росту

Акции Nvidia на премаркете растут на пять процентов после обрушения накануне
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ann Wang / Reuters

Самая дорогая компания мира Nvidia восстанавливает свои позиции на фондовом рынке. После обрушения ее акций накануне на 17 процентов на премаркете во вторник, 28 января, растут в диапазоне пяти процентов, свидетельствуют данные NASDAQ.

Поводом для обвала стали результаты китайского стартапа в области искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek, представившего модель R1. По предварительным отчетам, она оказалась не хуже, чем последняя версия O1 от американской OpenAI, однако создать модель удалось гораздо дешевле и без использования последнего поколения чипов.

Такой результат поставил под вопрос необходимый размер инвестиций в оборудование для ИИ, ожидание которых и привело к беспрецедентному росту капитализации Nvidia. Вместе с лидером отрасли падали и другие компании из цепочки, задействованной в ИИ, а состояние 500 самых богатых людей на планете рухнуло на 108 миллиардов долларов

Однако позднее глава OpenAI Сэм Альтман, назвав результат китайского стартапа впечатляющим, особенно с точки зрения того, что они могли сделать за эту цену, пообещал вскоре выпустить значительно более качественные модели.

Президент США Дональд Трамп, серьезно относящийся к ИИ, также не увидел в появлении DeepSeek ничего страшного, подчеркнув, что потеря технологического лидерства стране не грозит, а если появилась возможность идти вперед быстрее и дешевле, то это даже лучше. Таким образом, инвесторы могли посчитать продажи акций Nvidia накануне паническими.

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