Богатейшие люди планеты потеряли миллиарды из-за китайского чат-бота

Bloomberg: Состояние 500 самых богатых людей мира рухнуло на $108 миллиардов

Состояние 500 самых богатых людей на планете рухнуло в целом на 108 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Больше всех потерял генеральный директор американского производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг, чье состояние сократилось на 20 процентов, или 20,1 миллиарда долларов. При этом сама Nvidia подешевела на 600 миллиардов и потеряла статус самой дорогой компании мира. В первый час торгов на бирже NASDAQ 27 января акции падали более чем на 13 процентов, до 123 долларов.

Кроме того, 12 процентов состояния лишился соучредитель Oracle Corp. Ларри Эллисона. Его потери оказались больше, чем у Хуанга, в абсолютном выражении и составили 22,6 миллиарда долларов. Основатель Dell Майкл Делл потерял 13 миллиардов долларов, а основатель Binance Чанпэн Чжао — 12,1 миллиарда.

Причиной падения акций технологических компаний послужил успех бесплатного чат-бота DeepSeek-R1 от китайской компании DeepSeek. «DeepSeek показывает, что можно разрабатывать мощные модели искусственного интеллекта, которые стоят меньше», — говорил управляющий директор Union Bancaire Privee Вей-Серн Линг. По его словам, ситуация потенциально может подорвать инвестиционную привлекательность всей нынешней цепочки поставок ИИ.

Другой эксперт, главный инвестиционный стратег Saxo Markets Чару Чанана, видит в событиях «напоминание о том, что доминирование в сфере ИИ нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся».