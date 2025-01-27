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18:52, 27 января 2025Экономика

Акции самой дорогой компании мира рухнули

Акции Nvidia упали более чем на 13 процентов из-за китайского стартапа DeepSeek
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Модель искусственного интеллекта (ИИ) R1 от китайского стартапа DeepSeek, которая, как утверждается, превзошла последнюю версию О1 от американского лидера отрасли OpenAI, привела к обрушению акций производителя оборудования для вычислений Nvidia. В первый час торгов на бирже NASDAQ они падали более чем на 13 процентов, до 123 долларов.

Снижение оказалось даже более серьезным, чем на премаркете, а причиной такой динамики стали особенности китайской модели. Ее разработчики утверждают, что сумели сделать конкурентный продукт несравненно дешевле.

Такой результат ставит под сомнение необходимость затрат на оборудование, которое производит Nvidia. Представления о спросе на него сделало компанию самой дорогой в мире, но теперь этот статус поставлен под сомнение.

Вместе с компаниями отрасли, связанными с ИИ, падает и американский фондовый рынок. Индекс S&P 500, завершивший торги 24 января на отметке выше 6100 пунктов, в понедельник опускался ниже 6000 пунктов.

Управляющий директор Union Bancaire Privee Вей-Серн Линг отметил, что результат DeepSeek говорит о возможности разрабатывать более мощные модели за меньшие деньги, что подрывает инвестиционную привлекательность всех компаний, связанных с отраслью.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал создание проекта Stargate, призванного закрепить лидерство США в сфере искусственного интеллекта. Его участники планируют вложить в разработку 500 миллиардов долларов, не прибегая к государственному финансированию. Однако один из главных соратников Трампа миллиардер Илон Маск уже высмеял инициативу, заметив, что таких денег у компаний нет.

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