Трамп отреагировал на появление обрушившего акции Nvidia китайского ИИ-проекта

Трамп: США скоро объявят о новом ИИ-проекте, который превзойдет DeepSeek

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская компания, названия которой он не привел, на следующей неделе представит новую разработку в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которая превзойдет китайский чат-бот DeepSeek. В появлении ИИ-проекта, обрушившего стоимость акций в США, республиканец не увидел ничего плохого. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что это может быть хорошо, если это дешевле, оно тоже пойдет нам на пользу», — отреагировал Трамп. Он уточнил, что в стране не боятся потерять свое технологическое лидерство. «Нет, мы будем доминировать. Мы будем доминировать во всем», — цитирует агентство главу США.

Накануне стоимость акций самой дорогой компании в мире Nvidia, производящей оборудование, необходимое для работы в сфере ИИ, падала весь день на фоне реакции инвесторов на появление более дешевой модели стартапа из КНР, признанной экономически эффективной при работе на менее продвинутых чипах.

В итоге акции американского производителя чипов подешевели почти на 17 процентов, а эксперты заговорили о том, что результат DeepSeek подрывает инвестиционную привлекательность всех компаний, связанных с отраслью. В материале Bloomberg речь, в частности, зашла о том, что он «поставил под сомнение технологическое доминирование Америки».