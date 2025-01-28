Разработчик ChatGPT прокомментировал успехи китайских конкурентов

Глава OpenAI пообещал выпустить превосходящие представленные DeepSeek модели

Глава разработчика чат-бота ChatGPT американской компании OpenAI прокомментировал успехи своих китайских конкурентов DeepSeek, обрушивших акции связанного с искусственным интеллектом (ИИ) бизнеса, а также весь фондовый рынок. Слова Сэма Альтмана, назвавшего результат «впечатляющим, особенно с точки зрения того, что они могли сделать за эту цену», приводит «Интерфакс».

«Мы, разумеется, выпустим гораздо лучшие модели, а появление нового конкурента действительно воодушевляет», — поделился бизнесмен, указав, что выпуск новых продуктов будет ускорен.

Ранее о том, что уже на следующей неделе в США представят новую разработку в сфере ИИ, которая превзойдет чат-бот из КНР, заявил президент страны Дональд Трамп.

Представленная китайским стартапом R1 сопоставима с разработками OpenAI, но требует гораздо меньше аппаратных ресурсов. Этот мобильный ИИ-ассистент, отличающийся от ChatGPT и других чат-ботов тем, что обосновывает ответы на запросы пользователя, возглавил магазины приложений для iPhone в таких странах, как Австралия, Канада, Китай, Сингапур, США и Великобритания.

В понедельник стоимость акций Nvidia — самой дорогой компании в мире, производящей оборудование, необходимое для работы в сфере ИИ, падала весь день, потеряв в итоге 17 процентов. На фоне такой динамики рынка эксперты заговорили о том, что результат DeepSeek подрывает инвестиционную привлекательность связанного с отраслью американского бизнеса. В результате распродажи состояние 500 самых богатых людей на планете рухнуло за день на 108 миллиардов долларов.

Судьба основанной в 1993 году Nvidia резко изменилась в конце 2022 года, когда OpenAI, осуществляющая большую часть соответствующих разработок на графических процессорах компании, выпустила ChatGPT, открыв концепцию генеративного искусственного интеллекта для широкой публики.