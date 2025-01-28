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18:33, 28 января 2025Бывший СССР

Лукашенко захотел дать белорусам право голосовать на российских выборах

БелТА: Белорусам планируют предоставить право голосовать на российских выборах
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Белорусам планируют предоставить право голосовать на российских выборах, проект протокола для проведения соответствующих переговоров одобрил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.

В соответствии с протоколом закрепляется возможность российских и белорусских граждан, постоянно проживающих на территории другого государства, на обоюдной основе участвовать в местных выборах — избирать и быть избранным в органы местного самоуправления.

Отмечается, что до этого постоянно проживающие в России граждане Белоруссии не имели возможности участвовать в местных выборах.

Ранее официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский заявил, что Белоруссия готова возобновить международное сообщение с Украиной, прерванное в феврале 2022 года. По его словам, пограничники готовы к возобновлению работы в полном объеме в кратчайшие сроки.

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