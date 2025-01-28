Лукашенко захотел дать белорусам право голосовать на российских выборах

БелТА: Белорусам планируют предоставить право голосовать на российских выборах

Белорусам планируют предоставить право голосовать на российских выборах, проект протокола для проведения соответствующих переговоров одобрил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.

В соответствии с протоколом закрепляется возможность российских и белорусских граждан, постоянно проживающих на территории другого государства, на обоюдной основе участвовать в местных выборах — избирать и быть избранным в органы местного самоуправления.

Отмечается, что до этого постоянно проживающие в России граждане Белоруссии не имели возможности участвовать в местных выборах.

Ранее официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский заявил, что Белоруссия готова возобновить международное сообщение с Украиной, прерванное в феврале 2022 года. По его словам, пограничники готовы к возобновлению работы в полном объеме в кратчайшие сроки.