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16:40, 28 января 2025Бывший СССР

В Белоруссии выразили готовность возобновить международное сообщение с Украиной

БелТА: Белоруссия готова возобновить международное сообщение с Украиной
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Белоруссия готова возобновить международное сообщение с Украиной, прерванное в феврале 2022 года. Об этом заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский, передает БелТА.

«По решению руководства Украины с 28 февраля 2022 года все международные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска на государственной границе Украины с Республикой Беларусь были закрыты. В настоящий момент международное сообщение не осуществляется», — сообщил Бычковский.

Официальный представитель ведомства уточнил, что пункты пропуска на белорусско-украинской границе со стороны Белоруссии продолжают функционировать. По его словам, пограничники готовы к возобновлению работы в полном объеме в кратчайшие сроки.

Ранее стало известно, что на границе Украины и Белоруссии появились новые ограждения. На трассе между двумя государствами были замечены валуны, а также строительный мусор, противотанковые ежи, колючая проволока и другие преграды.

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