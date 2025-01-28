В Белоруссии выразили готовность возобновить международное сообщение с Украиной

БелТА: Белоруссия готова возобновить международное сообщение с Украиной

Белоруссия готова возобновить международное сообщение с Украиной, прерванное в феврале 2022 года. Об этом заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский, передает БелТА.

«По решению руководства Украины с 28 февраля 2022 года все международные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска на государственной границе Украины с Республикой Беларусь были закрыты. В настоящий момент международное сообщение не осуществляется», — сообщил Бычковский.

Официальный представитель ведомства уточнил, что пункты пропуска на белорусско-украинской границе со стороны Белоруссии продолжают функционировать. По его словам, пограничники готовы к возобновлению работы в полном объеме в кратчайшие сроки.

Ранее стало известно, что на границе Украины и Белоруссии появились новые ограждения. На трассе между двумя государствами были замечены валуны, а также строительный мусор, противотанковые ежи, колючая проволока и другие преграды.