Макаревич опроверг финансирование ВСУ

Макаревич заявил, что не финансирует ВСУ из-за опасений за сына

Основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом в список иностранных агентов) опроверг финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за опасений за своего сына. Об этом он заявил в интервью изданию Deutsche Welle (DW; признана в РФ СМИ-иноагентом).

«Я не хочу, чтобы какая-нибудь ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например», — объяснил музыкант.

Макаревич отметил, что вместо армии помогает простым украинцам. При этом для них он все равно остается русским. Музыкант подчеркнул, что этот факт ему «очень мешает».

Ранее основатель «Машины времени» назвал жизнь в Израиле непростой. По его словам, некоторые соотечественники после переезда в Израиль живут «в своем колпаке» — тоскуют по России, смотрят российское телевидение.