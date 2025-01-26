Макаревич назвал Израиль дорогой страной

Певец Андрей Макаревич: Израиль дороже России

Основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом в список иностранных агентов) назвал жизнь в Израиле непростой. Об этом певец рассказал в интервью ведущему Константину Эггерту (внесен Минюстом в список иностранных агентов).

По словам певца, некоторые соотечественники после переезда в Израиль живут «в своем колпаке» — тоскуют по России, смотрят российское телевидение. Таких людей Макаревич не понимает. Он заявил, что в Израиле «экономически не лучше», чем в России, — дороже, и жизнь непростая.

Если же в новых гражданах Израиля при переезде говорила их еврейская кровь, им следует сделать «хоть что-нибудь, чтобы действительно стать гражданином». Макаревич также рассказал, что ему негде говорить на иврите. «Потому что я готовлю фразу на иврите, иду в магазин. А мне говорят на чистом русском: "Здравствуйте, Андрей Вадимович"», — посетовал Макаревич.

Ранее стало известно, что Макаревич решил продать обеденный стол «из благородной древесины» со стульями. Продажу исполнитель объяснил ремонтом.