Макаревич начал распродавать имущество в Израиле

Иноагент Макаревич стал распродавать мебель в Израиле из-за ремонта

Основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом в список иностранных агентов) начал распродавать свое имущество в Израиле, где он проживает постоянно. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Продажу части имущества музыкант объяснил ремонтом. Уточняется, что первым под распродажу попал обеденный стол вместе со стульями. Стол выполнен «из благородной древесины», подчеркивал музыкант. Издание также обратило внимание на имеющиеся на нем пятна от вина. Покупатель объекта нашелся за несколько дней, после чего Макаревич удалил объявление.

В декабре сообщалось, что рокер избавился от имущества в России. Сейчас никакой связи со страной у Макаревича, по данным его представителя Антона Чернина, нет.

Российский суд на этой неделе лишил музыканта бренда «Самый смак». Вынесенное решение судебный орган обосновал тем, что последний никак не используется.