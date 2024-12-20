Макаревич избавился от имущества в России

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич лишился всего имущества в России

У лидера музыкальной группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), покинувшего Россию, не осталось имущества на территории страны. Об этом его представитель Антон Чернин сообщил РБК.

По словам Чернина, у артиста на данный момент не осталось никакой связи с Россией.

«Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича в России нет», — сказал он.

Минюст внес Макаревича, выступавшего против специальной военной операции на Украине, в список иноагентов в 2022 году. Сейчас музыкант постоянно проживает в Израиле.

Ранее стало известно, что ФНС закрыла фирму Макаревича «Философия ненасилия» в Москве. Сам артист заявлял, что скучает по российской природе. Об этом он заявил во время концерта.