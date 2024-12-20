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09:52, 20 декабря 2024Культура

Фирму Макаревича «Философия ненасилия» закрыли

Mash: ФНС закрыла фирму Макаревича «Философия ненасилия» в Москве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла московскую компанию ООО «Философия ненасилия», связанную с российским певцом и лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и философом Рубеном Апресяном (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, компания была зарегистрирована в январе 2023 года и располагалась в квартире Апресяна в Бибиреве. Отмечается, что музыкант «собирался организовывать лекции и тематические встречи», но после действий Израиля в секторе Газа фирма перестала проявлять активность.

Ранее суд признал законным штраф, назначенный Андрею Макаревичу.

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