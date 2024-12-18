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10:33, 18 декабря 2024Культура

Суд признал законным штраф за нарушение закона об иноагентах Макаревичу

Суд признал законным штраф в размере 30 тысяч рублей Андрею Макаревичу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Суд признал законным штраф, назначенный российскому певцу и лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (внесен Минюстом в реестр иноагентов), за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом пишет РИА Новости.

Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. «Постановление оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения», — сообщили в Мосгорсуде.

В мае Таганский районный суд города Москвы назначил Макаревичу административное наказание в виде штрафа из-за нарушения порядка деятельности иностранного агента.

Лидера «Машины времени» признали иноагентом в сентябре 2022 года.

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