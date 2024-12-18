Суд признал законным штраф за нарушение закона об иноагентах Макаревичу

Суд признал законным штраф, назначенный российскому певцу и лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (внесен Минюстом в реестр иноагентов), за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом пишет РИА Новости.
Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. «Постановление оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения», — сообщили в Мосгорсуде.
В мае Таганский районный суд города Москвы назначил Макаревичу административное наказание в виде штрафа из-за нарушения порядка деятельности иностранного агента.
Лидера «Машины времени» признали иноагентом в сентябре 2022 года.