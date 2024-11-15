Макаревич ответил на вопрос о России

Андрей Макаревич заявил, что скучает по «кускам» российской природы

Основатель музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом в список иностранных агентов) ответил на вопрос о том, скучает ли он по России. Видео с выступлением артиста публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Артист отметил, что в Израиле «природа чудесная, но совершенно другая». «Вы знаете, я скучаю если, [то] по каким-то кускам природы — по какому-то грибному лесу, рыбалке, большой-большой реке, как Днепр или Волга», — заявил он.

При этом Макаревич подчеркнул, что не скучает по Москве. По его словам, в городе не осталось ничего из того, что он любил. «Приехать и увидеть это своими глазами мне не хочется», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич готов выступить на корпоративе перед россиянами за 100 тысяч евро.