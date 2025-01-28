Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

МО: Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над Белгородской, Брянской областями и Крымом

В ночь на вторник, 28 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России пять беспилотников. Подробности о попытках сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, пять беспилотников пытались атаковать три региона России — Белгородскую и Брянскую области, а также Крым. Летательные аппараты там сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО).

По два беспилотника силы ПВО перехватили над Белгородской и Брянской областями, еще один — над Крымом. Других подробностей о ситуации в министерстве не привели.

Днем ранее, 27 января, ВСУ пытались атаковать пять регионов России с помощью 32 беспилотников. Под удар попали Воронежская, Белгородская, Курская, Орловская и Тверская области, где по целям отработали средства ПВО.