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07:21, 27 января 2025Россия

Украина выпустила десятки беспилотников по пяти регионам России

Минобороны: Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над пятью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: David W Cerny / Reuters

В ночь на понедельник, 27 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать пять регионов России десятками беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над пятью регионами 32 беспилотных летательных аппарата, большинство из которых — 15 — над Воронежской областью.

Кроме того, еще 11 летательных аппарата перехватили над Белгородской областью, 4 — над Курской и по одному — над Орловской и Тверской областями. О последствиях попытки атаки не уточняется.

В ночь на 26 января ВСУ выпустили по России 15 беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали Рязанская, Курская и Белгородская области, там отработали системы ПВО.

ЖЗЛ
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