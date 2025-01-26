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07:23, 26 января 2025Россия

Силы ПВО за ночь сбили 15 беспилотников над российской территорией

МО РФ: Силы ПВО сбили 15 беспилотников над российской территорией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны сбили 15 беспилотников в ночь на воскресенье, 26 января, над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

Восемь дронов были сбиты над Рязанской областью, шесть — над Курской и один над Белгородской.

Об уничтожении нескольких беспилотников над Рязанью сообщал губернатор региона Павел Малков. Он отметил, что пострадавших, по предварительным данным, нет, материальный ущерб оценивается. В регионе работали все оперативные службы.

Жители Рязанской области рассказали о звуках взрывов и работе ПВО. На окраине областного центра прозвучало от трех до пяти взрывов, в небе появилась яркая вспышка, а в некоторых районах сработал сигнал воздушной опасности.

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