Силы ПВО за ночь сбили 15 беспилотников над российской территорией

МО РФ: Силы ПВО сбили 15 беспилотников над российской территорией

Силы противовоздушной обороны сбили 15 беспилотников в ночь на воскресенье, 26 января, над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

Восемь дронов были сбиты над Рязанской областью, шесть — над Курской и один над Белгородской.

Об уничтожении нескольких беспилотников над Рязанью сообщал губернатор региона Павел Малков. Он отметил, что пострадавших, по предварительным данным, нет, материальный ущерб оценивается. В регионе работали все оперативные службы.

Жители Рязанской области рассказали о звуках взрывов и работе ПВО. На окраине областного центра прозвучало от трех до пяти взрывов, в небе появилась яркая вспышка, а в некоторых районах сработал сигнал воздушной опасности.