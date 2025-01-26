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02:18, 26 января 2025Россия

Над Рязанской областью уничтожили несколько беспилотников

Малков: Над Рязанской областью силы ПВО сбили несколько БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над Рязанской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Павел Малков.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты», — указал губернатор.

Он отметил, что пострадавших, по предварительным данным, нет, материальный ущерб оценивается. В регионе работают все оперативные службы.

Ранее жители Рязанской области сообщили о звуках взрывов, сработала система ПВО. На окраине областного центра прозвучало от трех до пяти взрывов, в небе появилась яркая вспышка, а в некоторых районах сработал сигнал воздушной опасности.

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