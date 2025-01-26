Над Рязанской областью уничтожили несколько беспилотников

Малков: Над Рязанской областью силы ПВО сбили несколько БПЛА

Над Рязанской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Павел Малков.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты», — указал губернатор.

Он отметил, что пострадавших, по предварительным данным, нет, материальный ущерб оценивается. В регионе работают все оперативные службы.

Ранее жители Рязанской области сообщили о звуках взрывов, сработала система ПВО. На окраине областного центра прозвучало от трех до пяти взрывов, в небе появилась яркая вспышка, а в некоторых районах сработал сигнал воздушной опасности.