Москвичам пообещали морозное начало февраля

Синоптик Ильин: В начале февраля в Москву придут морозы

В начале февраля в Москву придут морозы. Холодное начало последнего месяца зимы пообещал жителям столицы синоптик и метеоролог Александр Ильин в беседе с «360.ru».

«В начале февраля уже и морозы тоже будут, где-то с 2-3-го числа похолодает до минус семи градусов», — спрогнозировал специалист. Точно предсказать погоду на весь февраль Ильин не осмелился, но счел вполне вероятным, что холод не задержится надолго.

Предпосылок, что температура снова перешагнет климатическую норму в сторону тепла, намного больше, заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил, что январь 2025 года в Москве станет самым теплым в истории наблюдений. По его словам, средняя месячная температура в январе впервые достигнет положительной отметки. На общий показатель повлияет в том числе текущая неделя, которая также окажется беспрецедентно теплой.