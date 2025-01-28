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12:15, 28 января 2025Силовые структуры

Мужчина получил 2,5 года за публичные призывы к расправе над русскими

Жителя Феодосии осудили на 2,5 года за публичные призывы к убийству русских
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

В Феодосии суд приговорил к 2,5 года лишения свободы 37-летнего местного жителя за публичные призывы к расправе над русскими. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Мужчина признан виновным по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, осужденный активно участвовал под псевдонимом в украинских чатах в Telegram, где демонстрируется ненависть к россиянам. В обсуждениях он призывал к насилию над русскими и оскорблял их. В августе 2024 года ФСБ вычислила мужчину и задержала.

Ранее на Урале житель Курганской области призывал в соцсетях сменить власть и получил три года лишения свободы.

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