Россиянин в соцсетях призывал сменить власть и получил срок в колонии

На Урале призывавший в соцсетях сменить власть мужчина получил 3 года колонии

На Урале житель Курганской области призывал в соцсетях сменить власть и получил три года лишения свободы. Об этом сообщает URA.RU.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы и пропаганда терроризма в сети Интернет») и по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремизму»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, фигурант призывал в соцсетях к насильственным действиям против силовиков и государственных служащих, а также к смене власти.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией задержали жителя Ярославля, который публично оправдывал террористическую деятельность, а также призывал в сети к подрыву Крымского моста и Курской атомной электростанции (АЭС).

