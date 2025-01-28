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10:34, 28 января 2025Силовые структуры

Россиянин в соцсетях призывал сменить власть и получил срок в колонии

На Урале призывавший в соцсетях сменить власть мужчина получил 3 года колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На Урале житель Курганской области призывал в соцсетях сменить власть и получил три года лишения свободы. Об этом сообщает URA.RU.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы и пропаганда терроризма в сети Интернет») и по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремизму»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, фигурант призывал в соцсетях к насильственным действиям против силовиков и государственных служащих, а также к смене власти.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией задержали жителя Ярославля, который публично оправдывал террористическую деятельность, а также призывал в сети к подрыву Крымского моста и Курской атомной электростанции (АЭС).

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