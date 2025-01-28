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16:52, 28 января 2025Бывший СССР

На Украине начали штрафовать водителей за игнорирование минуты молчания

В Ровно водитель не остановил машину во время минуты молчания и получил штраф
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Ровно водитель не остановил машину во время минуты молчания в честь погибших военных и получил штраф. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на патрульную полицию Ровенской области.

В 9:00 автомобили в городе остановились по сигналу регулировщика, чтобы почтить память погибших. Камеры запечатлели автомобиль Volkswagen Passat, водитель которого проигнорировал остановку и продолжил движение. Полиция нашла нарушителя и оштрафовала его на 510 гривен (1180 рублей) за проезд на запрещающий жест регулировщика. Мужчина объяснил свое поведение спешкой.

Ранее на сайте украинского парламента был опубликован законопроект депутата Верховной Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Георгия Мазурашу с предложением ввести ежедневную общенациональную молитву о победе Вооруженных сил Украины. Временем общенациональной молитвы нардеп предложил сделать общенациональную минуту молчания, принятую указом президента страны Владимира Зеленского.

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