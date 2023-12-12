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14:29, 12 декабря 2023Бывший СССР

На Украине предложили ввести ежедневную молитву за победу ВСУ

Депутат Рады Мазурашу предложил законопроект о ежедневной молитве за победу ВСУ

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине предложили ввести ежедневную общенациональную молитву о победе Вооруженных сил республики (ВСУ). Законопроект депутата Верховной Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Георгия Мазурашу опубликован на сайте украинского парламента.

На своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Мазурашу написал, что Уинстон Черчилль, став в 1940 году премьер-министром Великобритании, утвердил национальный день молитвы. Когда Германия начала наступление на Британский экспедиционный корпус в Бельгии и Франции, взволнованные жители страны пошли молиться в местные церкви и часовни, а через несколько дней пришло известие об успешной эвакуации британской армии из Дюнкерка.

Кроме того, депутат привел в пример призыв к молитве президента США Франклина Рузвельта во время высадки войск в Нормандии.

Временем общенациональной молитвы Мазурашу предлагает сделать общенациональную минуту молчания, принятую указом Владимира Зеленского.

В октябре Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. В канонической Украинской православной церкви отметили, что это решение противоречит конституции республики.

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      Алевтина Запольская
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