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16:06, 19 октября 2023Бывший СССР

В УПЦ отреагировали на принятие запрещающего ее закона

В УПЦ заявили, что ведущий к ее запрету законопроект противоречит Конституции

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Принятый Верховной Радой законопроект, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), противоречит Конституции Украины. Об этом говорится в комментарии юридического отдела УПЦ.

В УПЦ подчеркнули, что принятый украинским парламентом в первом чтении законопроект нуждается в доработке, поскольку «нарушает право на свободу вероисповедания и содержит существенные недостатки юридической техники».

Несмотря на то, что в документе напрямую не говорится об УПЦ, там считают, что его происхождение, а также медийное и политическое сопровождение свидетельствуют о том, что закон все же коснется церкви. «По сути, своим содержанием [законопроект] направлен на запрет Украинской православной церкви и нарушает права на свободу вероисповедания граждан Украины, принадлежащих к УПЦ», — заявили в юридическом отделе.

19 октября Верховная Рада в первом чтении приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Как сообщил украинский депутат Ярослав Железняк, за принятие документа проголосовали 267 парламентариев.

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    Алевтина Запольская
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