На Украине возбудили уголовное дело против экс-командира бригады из-за потери Курахово

Уголовное дело возбудили против экс-командира бригады ВСУ из-за потери Курахово

На Украине возбудили уголовное дело против экс-командира 46-й бригады Вооруженных сил страны (ВСУ) Виталия Золотарева из-за потери Курахово. Об этом в Telegram сообщает украинский аналитический проект Deep State.

«Наши источники в бригаде сообщают, что против него возбуждено уголовное производство», — говорится в публикации.

Кроме того, эту информацию подтвердила спецкор ТСН Юлия Кириенко-Меринова. По ее словам, бывший командир бригады получает предупреждения и советы искать адвоката. Она рассказала, что сначала Золотарева сняли с должности, потому что он ответственен за потерю Курахово, а теперь его хотят публично наказать за это.

Ранее на Украине задержали бывшего командира 155-й бригады ВСУ за массовое дезертирство солдат. Против задержанного готовятся обвинения по статье о бездеятельности военной власти в условиях военного положения.