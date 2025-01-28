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13:23, 28 января 2025Бывший СССР

На Украине возбудили уголовное дело против экс-командира бригады из-за потери Курахово

Уголовное дело возбудили против экс-командира бригады ВСУ из-за потери Курахово
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thibault Camus / Reuters

На Украине возбудили уголовное дело против экс-командира 46-й бригады Вооруженных сил страны (ВСУ) Виталия Золотарева из-за потери Курахово. Об этом в Telegram сообщает украинский аналитический проект Deep State.

«Наши источники в бригаде сообщают, что против него возбуждено уголовное производство», — говорится в публикации.

Кроме того, эту информацию подтвердила спецкор ТСН Юлия Кириенко-Меринова. По ее словам, бывший командир бригады получает предупреждения и советы искать адвоката. Она рассказала, что сначала Золотарева сняли с должности, потому что он ответственен за потерю Курахово, а теперь его хотят публично наказать за это.

Ранее на Украине задержали бывшего командира 155-й бригады ВСУ за массовое дезертирство солдат. Против задержанного готовятся обвинения по статье о бездеятельности военной власти в условиях военного положения.

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