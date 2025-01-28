На Украине за невыполнение плана по мобилизации оштрафовали Кучму

На Украине за невыполнение плана по мобилизации оштрафовали мэра Дрогобыча Кучму

В Львовской области Украины за невыполнение плана по мобилизации оштрафовали мэра Дрогобыча Тараса Кучму. Об этом сообщает агентство УНИАН в Telegram.

Отмечается, что чиновника оштрафовали на 36 тысяч гривен за несоблюдение плана мобилизации. Он назвал данное решение несправедливым, так как глава города не имеет полномочий для доставки людей в территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).

«Как я могу выполнить это требование? У меня нет армии или полиции, чтобы силой доставлять людей в ТЦК», — отметил он. Мэр подчеркнул, что планирует обжаловать данное решение в суде.

Ранее военкомы в Харьковской области схватили наместника монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и попытались отправить его на фронт. Инцидент произошел в городе Бабаев, священнослужителя в рясе задержали и направили на прохождение военно-врачебной комиссии.