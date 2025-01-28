На Западе назвали угрожающие Трампу последствия его политики

Politico: Политика Трампа приводит к большему сближению остального мира с Китаем

Политика президента США Дональда Трампа приводит к большему сближению остального мира с Китаем из-за его резких действий в отношениях с другими странами. Об этом сообщает журнал Politico.

В частности, авторы материала обратили внимание на ситуацию с Колумбией, которой Трамп пригрозил пошлинами в случае отказа от приема беженцев. После краткого спора Богота пошла на уступки Вашингтону.

«То, что Трамп сделал с Колумбией, является ярким примером того, как Соединенные Штаты будут и дальше терять позиции в Латинской Америке из-за китайского влияния. Потому что это отличный способ для Китая сказать: "Эй, вы хотите финансирования. Вы хотите всего этого? Мы вам поможем. Вы не можете доверять Соединенным Штатам"», — приводит издание слова эксперта по торговой политике Ину ​​Манака.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что у американских чиновников «отвисла челюсть» из-за приостановки президентом страны Дональдом Трампом иностранной помощи. Собеседники издания уточнили, что подобное решение Трампа может сделать Китай более привлекательным партнером для стран мира, так как он не принимает таких резких действий по программам финансирования.