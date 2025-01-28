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13:14, 28 января 2025Мир

В США у чиновников отвисла челюсть из-за одного решения Трампа

WSJ: У чиновников отвисла челюсть из-за приостановки Трампом иностранной помощи
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В США у чиновников отвисла челюсть из-за приостановки президентом страны Дональдом Трампом иностранной помощи. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Сегодня у всех моих знакомых волосы встали дыбом и отвисла челюсть», — приводит издание слова бывшего чиновника.

Собеседники уточнили, что подобное решение Трампа может сделать Китай более привлекательным партнером для стран мира, так как он не принимает таких резких действий по программам финансирования. Известно, что в связи с решением 47-го президента США было заморожено порядка 60 миллиардов долларов иностранной помощи.

Ранее Трамп призвал западные страны активнее выделять зарубежную помощь. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят усиления поддержки подобных программ. Американский лидер также добавил, что США говорили об этом союзникам, равно как и о необходимости повысить военные расходы в странах НАТО.

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