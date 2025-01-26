Президент США Дональд Трамп призвал западные страны активнее выделять зарубежную помощь. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят усиления поддержки подобных программ, передает ТАСС.
Политик ушел от прямого ответа на вопрос о возобновлении приостановленной иностранной помощи. «Мы хотим, чтобы к нам присоединились другие. Мы тратим миллиарды, миллиарды, миллиарды долларов. А другие богатые страны тратят ноль. Мы хотим, чтобы они помогали», — сказал он.
Трамп добавил, что США говорили об этом союзникам, равно как и о необходимости повысить военные расходы в странах НАТО.
Ранее стало известно, что Госдепартамент США вводит немедленную и масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. Приказы о прекращении финансирования будут распространяться на все страны, кроме Израиля и Египта. По распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство нынешних программ будут заморожены на 90 дней.