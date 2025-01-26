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07:12, 26 января 2025Мир

Трамп призвал западные страны активнее выделять зарубежную помощь

Трамп: США хотят, чтобы другие страны Запада активнее выделяли зарубежную помощь
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп призвал западные страны активнее выделять зарубежную помощь. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят усиления поддержки подобных программ, передает ТАСС.

Политик ушел от прямого ответа на вопрос о возобновлении приостановленной иностранной помощи. «Мы хотим, чтобы к нам присоединились другие. Мы тратим миллиарды, миллиарды, миллиарды долларов. А другие богатые страны тратят ноль. Мы хотим, чтобы они помогали», — сказал он.

Трамп добавил, что США говорили об этом союзникам, равно как и о необходимости повысить военные расходы в странах НАТО.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США вводит немедленную и масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. Приказы о прекращении финансирования будут распространяться на все страны, кроме Израиля и Египта. По распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство нынешних программ будут заморожены на 90 дней.

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