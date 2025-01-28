Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:33, 28 января 2025Мир

На Западе слова Буданова связали с мобилизацией на Украине

Меркурис: Слова Буданова могут касаться неэффективной мобилизации на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) могут касаться неэффективной мобилизации, которую украинские власти планируют снизить до 18 лет. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Неподготовленная масса молодых людей будет брошена на поле битвы против армии, которая стала профессиональной на таком уровне, которого, возможно, не достигла ни одна армия в мире», — сказал он.

По словам аналитика, Буданов осознает, что это будет катастрофа, которая негативно повлияет на положение украинской армии на фронте. Он отметил, что мобилизация молодых украинских граждан не сможет переломить ход боевых действий, поскольку на подготовку новобранцев будет недостаточно времени и у них отсутствует мотивация для противостояния противнику.

Ранее Буданов заявил, что существование Украины может оказаться под угрозой. Он подчеркнул, что для предотвращения ситуации Киев и Москва должны начать переговоры до лета 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      По Украине ночью нанесли массированный удар

      Стали известны подробности разгрома ВСУ под Купянском

      В Подмосковье изменят правила выделения сертификатов на жилье после скандала с мигрантами

      Популярная певица вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

      В России открыли дело о наследстве скандальной блогерши Лены Миро. Она критиковала отечественных звезд и погибла в США

      Похитившую более 139 миллионов рублей у россиян кибермошенницу осудили

      Селену Гомес раскритиковали за истерику из-за политики Трампа

      В российском регионе задержали мужчину за подготовку теракта по указанию с Украины

      Топ-менеджер российской госкорпорации признался в получении взятки на 32,6 миллиона рублей

      Без мемов и мискликов. Почему российские компании массово отказываются использовать популярные мессенджеры на работе?

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше