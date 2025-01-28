Меркурис: Слова Буданова могут касаться неэффективной мобилизации на Украине

Слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) могут касаться неэффективной мобилизации, которую украинские власти планируют снизить до 18 лет. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Неподготовленная масса молодых людей будет брошена на поле битвы против армии, которая стала профессиональной на таком уровне, которого, возможно, не достигла ни одна армия в мире», — сказал он.

По словам аналитика, Буданов осознает, что это будет катастрофа, которая негативно повлияет на положение украинской армии на фронте. Он отметил, что мобилизация молодых украинских граждан не сможет переломить ход боевых действий, поскольку на подготовку новобранцев будет недостаточно времени и у них отсутствует мотивация для противостояния противнику.

Ранее Буданов заявил, что существование Украины может оказаться под угрозой. Он подчеркнул, что для предотвращения ситуации Киев и Москва должны начать переговоры до лета 2025 года.