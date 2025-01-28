Нарышкин допустил ослабление Западом экономического давления на Россию

Нарышкин: Запад может снять экономическое давление с РФ в угоду здравому смыслу

Западные страны могут как усилить экономическое давление на Россию, так и частично снять его, все будет зависеть от того, в угоду чему они действуют. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Все зависит от того, чем будут руководствоваться в западных столицах — или основанной на русофобии иррациональности своего поведения, или все-таки будут руководствоваться здравым смыслом и расчетом», — подчеркнул собеседник агентства.

Нарышкин отметил, что Россию невозможно изолировать в экономическом плане, поскольку страны глобального большинства заинтересованы в продолжении торговых связей с ней. Даже самые активные сторонники западных санкций признают, что российская экономика адаптировалась к новым реалиям и демонстрирует стабильное развитие.

Ранее первый замглавы Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал решение глав МИД ЕС продлить санкции против Москвы. По его словам, это обстоятельство не ухудшит экономическую ситуацию России.