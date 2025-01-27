В России отреагировали на решение глав МИД ЕС продлить санкции против Москвы

Продление санкций Евросоюза (ЕС) не ухудшит экономическую ситуацию России, заявил первый замглавы Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на решение глав Министерств иностранных дел (МИД) стран — участниц ЕС продлить рестрикции в отношении Москвы.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Европейского союза (ЕС) договорились продлить широкомасштабные санкции против России, введенные из-за конфликта на Украине.
«Мы под этими санкциями не первый год, поэтому это продление было вполне ожидаемым. Мы все видим результаты этих санкций: они в первую очередь бьют по экономике еврозоны. Дешевле, чем наши нефть и газ, для них ничего нет. То, что сейчас закупает Европа, вредит ее экономике», — подчеркнул Ананских.
Через полгода ситуация в Европе точно лучше не станет, а мы уже давно приспособились к этим санкциям, не думаю, что для нас этой ситуация станет хуже
27 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт одобрит решение о продлении санкций Евросоюза против России в зависимости от того, получит ли страна гарантии обеспечения своей энергетической безопасности от Европейской комиссии.
За несколько дней до этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан предупредил, что санкции против Москвы будут продлены только в том случае, если Киев вернет транзит газа, прекратит атаки на «Турецкий поток» и перестанет угрожать транзиту российской нефти по своей территории.